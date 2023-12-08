Невозможность реализации плана украинского правительства по выходу к границам 1991-го года станет причиной катастрофы. Соответствующее заявление сделал политолог с Украины Константин Бондаренко в беседе с YouTube-каналом «ДА ЭТО ТАК» .

Эксперт указал на то, что у Киева нет плана боевых действий и есть лишь идея о том, чтобы вернуть свое государство к границам 1991-го года. Политолог подчеркнул, что это лишь лозунг и призыв, но не план. В то же время, если данный лозунг окажется невоплотимым, это окажется катастрофическим для Украины при учете бескомпромиссности ее правительства, заявил Бондаренко.

Он также заявил, что в таком случае, к проблемам для Украины добавится депопуляция, раскол гражданского общества и утрата территорий. Эксперт считает, что данные факторы, в случае возникновения, будут еще десятки лет напоминать о себе украинской власти.