На Украине заявили о начале «войны» с важным союзником

Между Украиной и Польшей началась «аграрная война» на фоне потенциального запрета от польского правительства на ввоз украинского зерна. Об этом сообщил украинский портал Вести.ua .

В материале издания говорится, что стороны начали «аграрную войну», и подчеркнули, что «эпопея» вокруг продовольствия между государствами длится уже больше, чем полгода.

Как объясняет автор, ситуация с зерном началась весной, когда фермеры из Польши начали бастовать из-за того, что цены на зерно обвалились практически в 2 раза. Уточняется, что падение цены было спровоцировано ввозом в Польшу более дешевого зерна из Украины. Более того, автор подчеркнул, что перед выборами, польские политики начали поголовно делать громкие заявления о потенциальных взаимоотношениях с Украиной в сфере сельского хозяйства.