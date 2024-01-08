На Украине заявили о неспособности победить без помощи Запада

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если помощь от Запада будет приостановлена, Киев может проиграть, а РФ добьется успеха. Об этом он заявил в беседе с изданием El País .

В интервью Кулеба заявил, что если один из западных лидеров решит перестать помогать Украине на фоне дефицита ресурсов, России удастся добиться успехов на фронте. Министр заявил, что остановка помощи от стран коллективного Запада может грозить украинской стороне прорывом линии фронта от российских ВС.

Недавно глава МИД Украины заявил, что у Киева нет плана «Б» на случай, если он не получит помощи ЕС. Кулеба заявил, что тогда он будет вынужден показать «мастерство управления». Он также заявил о своей уверенности в том, что украинскому руководству будут переданы замороженные активы РФ, которых, по словам министра, хватит на восстановление страны.