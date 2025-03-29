Министерство обороны Украины приступило к созданию управления космической политики. Об этом сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко.

По ее словам, новое управление объединит усилия государственных и частных компаний, а также ученых, работающих в сфере космических технологий.

Черногоренко подчеркнула, что новое ведомство будет являться основным заказчиком космической техники, продуктов и услуг в стране. Управление будет тесно сотрудничать украинскими вооруженными силами.

Несмотря на амбициозные планы, развитие космической программы на Украине сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Pais ранее пожаловался, что бюджета страны едва ли хватает на обеспечение собственной армии.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в конце ноября 2024 года утвердил бюджет Украина на 2025 года с учетом дефицита, превышающего $37,3 млрд. Он заявлял, что Киев планирует компенсировать нехватку средств за счет помощи западных партнеров.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина потребовала внести изменения в экономическое соглашение с США.