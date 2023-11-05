На Украине заявили о свершении государственного переворота

Верховная Рада была разгромлена, а Украина находится под управлением антиконституционного органа, совершившего госпереворот и объявившего военное положение в стране. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоматериале, опубликованном на видеохостинге YouTube .

Соскин заявил, что нынешнее украинское правительство является результатом антиконституционного переворота. По его словам, Рада была разгромлена, а фракции политических оппонентов нынешнего лидера страны – растоптаны. Исходя из этого, эксперт заявил, что на Украине было незаконно введено военное положение, которое на той же незаконной основе продлевается.

«Это называется узурпация власти», — заявил Соскин.

Он также назвал президентский офис антиконституционным органом, ограничивающим права собственных граждан. Соскин считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому должны объявить импичмент.