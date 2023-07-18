На видеосервис Wink составили протокол за распространение информации о нетрадиционных ценностях

Административный протокол в отношении российского видеосервиса Wink (юридическое лицо – ООО «Рестрим Медиа», принадлежит «Ростелекому») зарегистрировал Никулинский суд Москвы. Об этом за ссылкой на ведомство сообщили РИА Новости .

«Протокол в отношении ООО «Рестрим Медиа» зарегистрирован 17 июля, дата его рассмотрения пока не назначена», – сказал собеседник агентства.

Административный протокол составлен по статье КоАП «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол». Данный пункт появился в кодексе в конце 2023 года.

Согласно данной статье, штраф для виновных лиц составляет 4 млн рублей. Юридические лица рискует прекратить деятельность по решению суда.

Ранее Останкинский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Иви» на 1 млн рублей из-за отсутствия маркировки «18+» на фильме, который пропагандирует ЛГБТ. Аналогичное наказание также получили видеосервисы Start, Premier и «Кинопоиск».

С июля 2013 года в РФ действует закон, устанавливающий ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Среди населения и в СМИ он более известен как запрет «пропаганды гомосексуализма».

24 ноября 2022 года Государственная дума РФ приняла закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола. 5 октября его подписал президент России Владимир Путин. Согласно закону, в отношении физических и юридических лиц действуют крупные штрафы. Кроме того, иностранцев, которые пропагандируют нетрадиционные ценности, могут выдворить из России.

Первое дело по новой статье было возбуждено в январе 2023 года. Оно касалось издательства Popcorn Books.