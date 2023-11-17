На востоке Мьянмы произошло землетрясение

Отдел наблюдения за землетрясениями Департамента метеорологии Таиланда (TMD) сообщил о землетрясении магнитудой 6,4 в Мьянме. Событие зафиксировано в восточной части страны, недалеко от Таиланда.

По данным ведомства, толчки произошли около 8:37 утра по местному времени (4:37 мск) в пятницу, 17 ноября. Эпицентр находился на глубине 9 км и располагался в 76 км к юго-западу от города Ченгтун в Мьянме. Жители некоторых тайских провинций, включая Нан, Мэхонгсон, Кхонкэн, Чиангмай, а также столицу Таиланда, Бангкок, ощутили толчки.

О пострадавших или разрушениях данных нет. В то же время, 17 ноября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 7,0 на Филиппинах. Также отмечено землетрясение в Исмаиллинском районе Азербайджана.

Напомним, в октябре 2023 года в Афганистане произошло одно из самых мощных землетрясений, которое унесло жизни более 2,5 тысяч человек, более 10 тысяч человек получили травмы.