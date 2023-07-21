На ЗАЭС сообщили, что МАГАТЭ является независимым источником информации о ситуации на станции

Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что МАГАТЭ является независимым источником информации о ситуации на станции. Миссия не выдвигает претензий в сторону РФ, несмотря на тот факт, что Украина пытается оказывать на них давление. Соответствующее заявление он сделал в интервью для Первого канала .

Там Черничук заявил, что МАГАТЭ публикует объективную и независимую информацию, доступ к которой есть у всего мира. Он также указал на то, что публикации на официальном сайте Миссии не содержат никаких комментариев касаемо СВО или РФ. МАГАТЭ опубликовали около 170 отчетов о ситуации на ЗАЭС, и все они содержат только честную информацию, заявил Черничук.

Присутствие Миссии на ЗАЭС было организовано после посещения станции Рафаэлем Гросси в сентябре 2022 года. По договороенности, эксперты от агентства будут постоянно находиться на территории ЗАЭС, сменяясь каждый месяц. С момента начала миссии было уже 8 таких смен.