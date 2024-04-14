На захваченном спецназом Ирана судне находятся моряки из Приморского края

На захваченном спецназом Ирана судне находятся граждане России, сообщил канал Shot. По его информации, мужчины родом из Приморского края.

Коммерческий контейнеровоз MSC ARIES, шедший под флагом Португалии из ОЭА в Индию в Ормузском проливе, был захвачен иранскими военными накануне. На борту находились 25 человек, среди которых граждане Индии, Филиппин, Эстонии и Пакистана.

По информации иранского агентства IRNA, захваченное судно было связано с Израилем. Его перевели в территориальные воды Ирана.

Точное количество граждан РФ на борту контейнеровоза уточняется. По данным Shot, он принадлежит компании Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера, чья семья является одной из самых богатых в Израиле. Стоимость захваченного судна с грузом оценивается в несколько миллиардов долларов.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось после того, как радикальное движение ХАМАС в октябре выпустило по Израилю порядка пяти тысяч ракет с территории палестинского анклава сектора Газа. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию в Газе по «выдавливанию» боевиков.

Арабские страны, в том числе Иран и Турция, выступили с осуждением действий Израиля в секторе Газа. Еврейское государство поддерживает США.

Ранее мы сообщали, что Иран за сутки выпустил по Израилю более 300 ракет и беспилотников.