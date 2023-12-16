На Западе боятся, что Россия обрушит цунами на США

Ядерное оружие из российского арсенало может спровоцировать появление стометрового цунами у берегов Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделал предприниматель Ким Дотком в своих социальных сетях .

В посте бизнесмен отметил, что РФ сосредоточена на разработке мощнейшего ядерного оружия в мире. Он указал на то, что российские ракеты топят авианосцы, а торпеды переносят самые большие ядерные боеголовки на планете.

Дотком предложил читателям представить себе мощный ядерный взрыв возле Нью-Йорка, который потом накроет стометровое цунами из радиоактивной воды. Предприниматель подчеркнул, что в таком случае «Большое яблоко» превратится в пустошь, непригодную для жизни на несколько столетий.

Он заявил, что Штаты и НАТО должны осознать, что коллективный Запад не способен победить РФ в бою.