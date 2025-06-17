На Западе испугались, что Путин может затмить Солнце

Британские власти теперь опасаются, что Россия может использовать геоинженерные технологии для затмения Солнца над Великобританией. Об этом сообщили обозреватели Daily Mail.

Зарубежный портал утверждает, что британские чиновники строят фантастические сценарии, причем они обсуждаются на правительственном уровне как потенциальная угроза национальной безопасности. Издание также указало, что технологии, созданные для борьбы с глобальным потеплением, якобы могут быть применены для отражения солнечных лучей обратно в космос. Правда, никаких доказательств наличия у России подобных возможностей или планов не приводится.

Эти заявления прозвучали сразу после очередного расширения британских санкций против России. Напомним, что в новый список вошли 10 физических лиц, 20 судов и даже Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ. Всего же с начала спецоперации на Украине Британия ввела ограничения против более 2300 российских субъектов.

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