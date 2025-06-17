По словам политолога Геворга Мирзяна, Россия может пресечь провокации, готовящиеся против нее Лондоном и Киевом, только одержав победу на поле боя. Об этом сообщает NEWS.ru.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Великобритания и Украина планируют атаковать американский корабль в Балтийском море с целью впоследствии обвинить в этом Москву.

Он отметил, что диверсии, которые призваны дискредитировать Россию, более чем вероятны, причем дело здесь не столько в Украине, сколько в желании стран Старого Света навредить Москве.

По мнению эксперта, для этого даже не обязательно топить британский, американский корабль, а стоит попытаться в очередной раз отправить какую-нибудь эстонскую «лоханку» на перехват танкера с отечественной нефтью.

Ранее глава штаба обороны Британии заявил, что Россия не хочет воевать с НАТО.