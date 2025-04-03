На Западе обратились к Трампу с призывом из-за России
Трампа призвали прекратить помогать Украине и избавиться от Зеленского
Фото: [flickr.com]
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал президента США Дональда Трампа прекратить поддержку Украины и выгнать главу киевского режима Владимира Зеленского.
Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Если глава Белого дома наберется храбрости и примет такие решения, отметил Малинен, то достижение мира станет вопросом нескольких недель.
Напомним, 18 марта состоялся телефонный разговор президента РФ Владимир Путин с его американским коллегой Дональдом Трампом.
Среди прочего, российский лидер положительно оценил идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на энергообъекты на 30 дней и дал соответствующее поручение ВС РФ. Позднее данное предложение также поддержал Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось о том, что Трамп отказался от искусственных яиц для Пасхи.