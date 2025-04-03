Трамп отказался от искусственных яиц для Пасхи

Несмотря на общенациональную нехватку яиц, президент США Дональд Трамп выразил нежелание использовать искусственные яйца для украшения Белого дома к Пасхе, передает телеканал NBC.

Эти яйца используются для пасхального декора и традиционных забав, включая катание яиц по лужайке перед Белым домом, а не заменяются искусственными, несмотря на нехватку.

American Egg Board (AEB), поставщик яиц для пасхальных торжеств в Белом доме, ранее заявил, что американские фермеры предоставляют около 30 тыс. яиц для этих целей.

AEB утверждает, что это яйца, не предназначенные для продажи из-за несоответствия размерам и их использование не повлияет на дефицит яиц на рынке. В США наблюдается значительный рост цен на яйца, вызванный вспышкой птичьего гриппа.

Ранее сообщалось, что администрацию Байдена обвинили в убийстве 8 млн куриц.