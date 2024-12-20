Bloomberg: российский бизнес и чиновники вовсю жалуются Путину на ключевую ставку ЦБ

Российские бизнесмены и высокопоставленные чиновники выразили недовольство по поводу беспрецедентного повышения ключевой процентной ставки Центробанком, что, по их мнению, ухудшило климат для ведения бизнеса.

Согласно последним заявлениям экспертов, существует вероятность повышения ключевой ставки до 23%, а некоторые аналитики даже предполагают, что она может достичь 24-25%. Это вызывает обеспокоенность в деловых кругах, так как высокие ставки могут существенно затруднить доступ к заемным средствам и подорвать инвестиционную активность.

Несмотря на это, президент России Владимир Путин поддерживает Центробанк, считая, что его руководство принимает важные решения для поддержки экономики и борьбы с инфляцией, но признал недоработки при ее сдерживании в стране.