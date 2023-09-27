На Западе охарактеризовали скандал с украинским нацистом в Канаде

Канадский премьер Джастин Трюдо попробовал свалить ответственность за скандал с чествованием эсэсовца в парламенте на «российскую пропаганду». Соответствующее заявление сделал журналист Чей Боуз в своих социальных сетях .

Недавно Трюдо заявил, что в ситуации с приглашением в парламент солдата СС, нужно «противостоять российской пропаганде и дезинформации».

Журналист, в свою очередь, отметил, что в этом нет логики. Трюдо и Зеленский буквально одарили эсэсовца овациями, но виновата оказалась «пропаганда» России.

«Если этот полный бред не разбудит вас — оставайтесь в неведении», — заключил он.

По итогу скандала, ответственность за приглашение пожилого националиста из Украины взял на себя парламентарий Энтони Рота, который по итогу ушел в отставку.