В странах Запада все чаще замечают, что украинский президент Владимир Зеленский стал выглядеть одиноким. Соответствующее заявление сделал обозреватель Конрад Якабушки в своем материале для канадского издания Globe and Mail .

В своей статье Якабушки заявил, что многие из западных чиновников признают, но не оглашают тот факт, что украинский лидер в последнее время выглядит обеспокоенным и озадаченным.

По предположению автора, такой внешний вид Зеленского вызван его положением на международной арене, в котором ближневосточный конфликт отнимает у украинского все внимание, которое так нужно Зеленскому. Более того, западный мир явно устал от конфликта, а американское правительство постепенно сводит на «нет» свою поддержку для Киева.

Автор заключил, что признаки тупиковой для украинской стороны ситуации все сложнее игнорировать, а президентские выборы в Соединенных Штатах вот-вот начнутся, что заставляет Зеленского выглядеть крайне одиноким.