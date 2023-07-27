На Западе оценили изобретательность ВС РФ в ходе СВО

Бойцы ВС РФ проявляют изобретательность во время отражения контрнаступления ВСУ и в ходе всего СВО. Об этом сообщает британское издание The Economist .

Автор статьи отметил, как российские бойцы проводят стремительную контратаку после каждой попытки продвижения от противника. ВС РФ не прячется в опорных пунктах, а делает ответные атаки, причем умело и достаточно изобретательно, отмечает эксперт по российским ВС РФ Роб Ли.

В качестве примера приведена тактика отечественных бойцов, ставящих одну мину на другую, чтобы выводить из строя не только танки ВСУ, но и их технику для разминирования.

Материал отмечает, что украинское контрнаступление практически застопорилось, благодаря действиям российских военных.