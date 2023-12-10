На Западе подобрали Зеленскому «безопасного» преемника — СМИ

Как приводится в материале, за последнее время, согласно данным соцопросов, уровень доверия простых украинских граждан к Ермаку значительно вырос и составляет порядка 37%.

«Самым безопасным вариантом для него (Зеленского. — прим. ред.) может стать выдвижение на следующих выборах главы его администрации Андрея Ермака. Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула», — пишет издание.

Что до остальных кандидатов на пост президента Украины, то все они, как утверждает автор статьи, не гарантируют в полной мере безопасность политической карьере и дальнейшей жизни Зеленского.

Напомним, с начала ноября из-за блокирования Польшей на границе украинских фур там бесцельно простаивают тысячи грузовиков с топливом, военными дронами, тепловизорами и медицинскими препаратами.