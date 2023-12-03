РФ может забрать всю украинскую территорию вплоть до Днепра, если конфликт не будет вскоре завершен. Соответствующее заявление сделал профессор университета Корка Джеффри Робертс в беседе с Dialogue Works .

По словам эксперта, в случае продолжения военного конфликта, РФ по стратегическим причинам будет вынуждена расширить свои территории до Днепра, забрав себе всю восточную и южную часть украинской территории.

Он также добавил, что Киев может не надеяться на то, чтобы вернуть себе 4 региона, ранее присоединенных к составу России. Профессор также признал, что отделение Крыма от Украины в 2014 году произошло из-за волеизъявления крымчан, которые больше не хотели оставаться украинцами.

Робертс также заявил, что коллективному Западу придется заставить Киев пойти на мирные переговоры ради того, чтобы сохранить репутацию. По мнению эксперта, влиятельные люди на Западе слишком увлеклись искажением истории в попытках очернить репутацию российского президента Владимира Путина.

Он также выразил мнение, что российский лидер будет соблюдать любое соглашение, какое бы он не заключил с украинской стороной.