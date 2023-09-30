На Западе признались в ошибках своих инструкторов при подготовке ВСУ

Вина за провал украинского контрнаступления может быть лежать не на бойцах ВСУ, а на западных инструкторах, ввиду плохой тактики обучения украинских ВС. Об этом сообщило издание Business Insider .

Авторы напомнили, насколько много критики обрушилось на контрнаступление ВСУ, и задались вопросом: что если проблема была не в бойцах украинских ВС, а в тактике, выбранной их инструкторами?

В издании указали на то, что после провала, странам НАТО следовало бы подумать о проблемах, с которыми они могут столкнуться, если окажутся вынуждены вести бои без воздушной и материальной военной помощи.

Авторы также подчеркнули, насколько трудная задача стояла перед украинскими военными, ведь им за пару недель нужно было обучиться западной тактике боя и применить ее против одной из сильнейших армий мира. Вину за такой просчет в издании возложили именно на западные страны, которые занимались обучением.