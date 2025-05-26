Слабость дипломатии президента Украины Владимира Зеленского привела к тому, что он утратил военную инициативу, а также к улучшению отношений Россией и США, сообщает издание Público.

Сейчас США, обладающие наибольшей силой и влиянием, хотят как можно быстрее заключить мир, даже если это выгодно Москве, говорится в публикации.

Если Вашингтон прекратит вмешиваться в дела Украины и поддержит мирные инициативы России, то это станет смертельным ударом по стремлениям Украины вернуть себе территории, отмечает издание.

По мнению авторы материала, это лучший способ ускорить капитуляцию Украины перед Россией.

Ранее сообщалось о том, президент ЮАР поделился с Зеленским уроками эффективных переговоров.