Президент ЮАР поделился с Зеленским уроками эффективных переговоров
Президент ЮАР рассказал, как пытался сделать из Зеленского адекватного дипломата
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Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Политические лидеры обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также «дипломатию» Владимира Зеленского.
Рамафоса поделился с главой Белого дома опытом попыток обучить главу киевского режима Зеленского искусству эффективных переговоров.
Он рассказал, что пытался донести до Зеленского идею о том, что успех в диалоге невозможен, если начинать его с предварительных условий и требований.
В качестве примера он привел Нельсона Манделу, благодаря которому в ЮАР царит мир. Этими уроками и знаниями Рамафоса поделился с Зеленским.
Он объяснил Зеленскому, что для достижения мира в своей стране необходимо отказаться от предварительных условий для начала переговорного процесса.
«Если вы искренне стремитесь к миру, садитесь за стол переговоров без каких-либо условий», — так, по словам Рамафосы, он обратился к Зеленскому.
Ранее Трамп назвал противоречивой фигурой главу ЮАР при их личной встрече.