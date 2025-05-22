Президент ЮАР поделился с Зеленским уроками эффективных переговоров

Политические лидеры обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также «дипломатию» Владимира Зеленского.

Рамафоса поделился с главой Белого дома опытом попыток обучить главу киевского режима Зеленского искусству эффективных переговоров.

Он рассказал, что пытался донести до Зеленского идею о том, что успех в диалоге невозможен, если начинать его с предварительных условий и требований.

В качестве примера он привел Нельсона Манделу, благодаря которому в ЮАР царит мир. Этими уроками и знаниями Рамафоса поделился с Зеленским.

Он объяснил Зеленскому, что для достижения мира в своей стране необходимо отказаться от предварительных условий для начала переговорного процесса.

«Если вы искренне стремитесь к миру, садитесь за стол переговоров без каких-либо условий», — так, по словам Рамафосы, он обратился к Зеленскому.

Ранее Трамп назвал противоречивой фигурой главу ЮАР при их личной встрече.