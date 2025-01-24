На Западе раскрыли план Европы на территории Украины против России

На фоне успехов РФ на фронте европейские страны раздумывают над отправкой своих военных на Украину. Об этом в соцсети Х написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, Россия начала свою интервенцию на украинской территории именно с целью остановить расширение НАТО.

«Россия сейчас одерживает верх в конфликте. А европейцы обсуждают вариант мирного урегулирования, который предполагает присутствие войск НАТО на российской границе», — написал Дизен.

Он призвал европейские власти не думать о таком варианте и вернуться к реальности.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники хотят добиться от США введения американских войск на Украину в виде «миротворческой миссии» после окончания конфликта. Однако президент США Дональд Трамп изначально выступил против такой идеи.

Кроме того, издание Politico сообщало, что между Великобританией и Францией ведется диалог по вопросу отправки «миротворцев» на Украину. Отмечалось, что такую инициативу ранее с Владимиром Зеленским обсуждал президент Франции Эммануэль Макрон.