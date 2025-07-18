На Западе раскрыли, почему угрозы Трампа в адрес России являются «пустым звуком»

Президент США Дональд Трамп должен пересмотреть агрессивную риторику в отношении России. Таким мнением поделился обозреватель португальского издания Publico. По мнению аналитиков, угрозы и давление на Москву в нынешних условиях бессмысленны и контрпродуктивны.

Автор материала отмечает, что попытки Запада влиять на Россию с позиции силы исторически обречены на провал, а новые санкции против нее лишь укрепят альянс Москвы и Пекина.

На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля Трамп заявил о возможном введении 100% пошлин на российские товары, если конфликт на Украине не будет урегулирован в течение 50 дней. Одновременно с этим он анонсировал новый план поставок оружия Киеву через страны НАТО, бремя финансирования которых ляжет на плечи Европы.

Как отмечает Publico, при этом Трамп не скрывает личной симпатии к президенту России Владимиру Путину, называя его «крутым парнем» и вспоминая «очень приятные» переговоры с ним.

Эксперты предупреждает, что жесткая политика Вашингтона может спровоцировать ответные меры, которые ударят по интересам США, особенно на фоне растущего сотрудничества России и Китая.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине.