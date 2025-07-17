Трамп выступает за дипломатическое решение по Украине, хоть и угрожает России новыми пошлинами

Дональд Трамп желает дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но угрожает введением пошлин, если соглашение не будет достигнуто в течение 50 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

США готовы к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но дают России всего 50 дней на поиск дипломатического решения. Если за это время соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, Москву ждут «очень высокие тарифы» и вторичные санкции, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Трамп, по ее словам, хочет завершить конфликт мирным путем, но при этом «очень недоволен» действиями России. В случае провала переговоров ставка пошлин на российские товары может достичь 100%.

Это заявление стало очередным шагом в ужесточении позиции Вашингтона. Трамп неоднократно заявлял о готовности к диалогу, но теперь администрация США использует ультимативные формулировки.

Ранее Латвия призвала Трампа ввести санкции против России без ожидания 50 дней.