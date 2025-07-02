На Западе раскрыли реакцию Киева на приостановку поставок оружия из США

Приостановка поставок оружия из США стала неожиданностью для украинских чиновников и вызвала растерянность на всех уровнях в Киеве, пишет газета The Washington Post (WP).

По информации источников, Банковая не была заранее проинформирована о решении Белого дома прекратить поставку ключевых видов оружия. Таким образом, информация об этом застала врасплох украинское руководство.

По данным WP, США временно приостановили поставки ракет-перехватчиков Patriot, боеприпасов GMLRS, ракет Hellfire, а также систем Stinger и другого вооружения.

В связи с этим Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало временного поверенного в делах США Джона Гинкеля для разъяснений. Отмечалось, что с представителем Соединенных Штатов намерены обсудить военную поддержку и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере.

Ранее газета The New York Post (NYP) сообщила, что Пентагон предложил президенту США Дональду Трампу варианты поддержки Украины с целью завершения конфликта на ее территории.