Устроивший в Белом доме перепалку Владимир Зеленский пытался помешать переговорам президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.

«Простой трюк, чтобы сорвать переговоры Трампа и Путина. Но рискованный», — говорится в публикации.

Встреча Зеленского с Трампом состоялась в пятницу, 28 февраля. Стороны планировали подписать соглашение по редкоземельным металлам.

Но перед самыми переговорами в Белом доме между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Трамп требовал от Зеленского согласиться на прекращение военных действий и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять РФ и даже угрожать США тем, что до них докатятся последствия конфликта.

В результате Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом. Соглашение не было подписано.

Ранее разведчик Риппер спрогнозировал дальнейшую судьбу Зеленского после скандала в Овальном кабинете.