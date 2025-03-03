По словам специалиста по разведке Георгия Риппера, гибель Зеленского станет выгодна всем, поэтому наиболее неожиданным и эффективным методом выжить для него стало бы обращение к Китаю или России с просьбой о защите и политическом убежище. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он уточнил, что сегодня главарь киевского режима находится «под прицелом», то есть его самолет может случайно упасть, взорваться, быть сбитым, поезд — сойти с рельсов или попасть под удар. Кроме того, Зеленский рискует получить «неизвестную ракету» или БПЛА на голову, не пережить покушения или случайно умереть во сне, дороге, отравиться или неудачно упасть.

По мнению эксперта, гибель украинского лидера позволит Трампу сменить повестку, назначить виновных и наказать их, поставить «своего» президента Украины, американским спецслужбам и демократам США даст возможность обнулить данные о коррупционных схемах при поставках оружия в Незалежную. Кроме того, Лондону гибель помогла бы поставить президентом Украины экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, также дала бы возможность развязать руки украинским олигархам и кланам и т. д.

Он отметил, что просить убежища у Москвы и Пекина Зеленский не станет, поскольку он на самом деле поверил, что стал одним из лидеров мира, а не марионеткой Запада для ударов тараном по России и выкачивания ресурсов Незалежной.

Ранее сообщалось, что на Западе заговорили об устранении Зеленского.