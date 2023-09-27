На Западе раскрыли страхи Зеленского

Сэгура заявил, что в украинском правительстве боятся того, что конфликт закончится разделением государства, как это было с Корейским полуостровом. По словам обозревателя, в дебатах о будущем Украины, как страны, появился страх перед тем, что государство придет к расколу.

Он напомнил, что большое количество экспертов ранее заявляло о возможности корейского сценария для Украины, но в 2023 году данные прогнозы стали более реальными. Сэгура напомнил о том, что секретарь украинского СНБ Алексей Данилов упоминал, что Киеву предлагали корейский вариант.