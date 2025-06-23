На Западе раскрыли стратегию США при атаке на Иран
NYT: США отправили две группы бомбардировщиков для отвлечения при атаке на Иран
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США реализовали стратегию отвлекающих маневров перед проведением атаки на иранские ядерные объекты, пишет газета The New York Times (NYT).
По информации источника, операция включала два этапа. Так, Вашингтон использовал отвлекающий маневр с переброской самолетов, в рамках которого американские бомбардировщики отправили группу с включенными радиолокационными ответчиками в направлении, противоположном Ирану.
В это же время другая группа, с выключенными транспондерами — чтобы не выдать свои позиции, направлялась к Ирану. Эксперты отмечают, что такие действия позволили уменьшить вероятность их обнаружения и повысить эффективность наступательных целей.
По информации NYT, США нанесли удары по трем ключевым объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Этот удар последовал спустя более недели после обострения напряженности между Израилем и Ираном.
Стратегические бомбардировщики B-2, способные нести противобункерные GBU-57, использовались для точечных уничтожений и избежали обнаружения иранскими радарами.
Президент США Дональд Трамп заявил, что главной целью атаки является ограничение ядерных возможностей Ирана, чтобы предотвратить создание оружия массового уничтожения.
Иран, в свою очередь, отвергает обвинения в разработке ядерного оружия, а международное сообщество, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), пока не подтвердило наличие у Тегерана подобных программ.
Россия осудила действия США, назвав их нарушением международных норм и резолюций ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил тревогу в связи с эскалацией конфликта и призвал стороны к диалогу во избежание дальнейших провокаций.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США удалось уничтожить все ядерные объекты Ирана.