На Западе раскрыли стратегию США при атаке на Иран

По информации источника, операция включала два этапа. Так, Вашингтон использовал отвлекающий маневр с переброской самолетов, в рамках которого американские бомбардировщики отправили группу с включенными радиолокационными ответчиками в направлении, противоположном Ирану.

В это же время другая группа, с выключенными транспондерами — чтобы не выдать свои позиции, направлялась к Ирану. Эксперты отмечают, что такие действия позволили уменьшить вероятность их обнаружения и повысить эффективность наступательных целей.

По информации NYT, США нанесли удары по трем ключевым объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Этот удар последовал спустя более недели после обострения напряженности между Израилем и Ираном.

Стратегические бомбардировщики B-2, способные нести противобункерные GBU-57, использовались для точечных уничтожений и избежали обнаружения иранскими радарами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что главной целью атаки является ограничение ядерных возможностей Ирана, чтобы предотвратить создание оружия массового уничтожения.

Иран, в свою очередь, отвергает обвинения в разработке ядерного оружия, а международное сообщество, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), пока не подтвердило наличие у Тегерана подобных программ.

Россия осудила действия США, назвав их нарушением международных норм и резолюций ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил тревогу в связи с эскалацией конфликта и призвал стороны к диалогу во избежание дальнейших провокаций.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США удалось уничтожить все ядерные объекты Ирана.