Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов в Иране
США уничтожили все ядерные объекты Ирана
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ВС США нанесли максимальный ущерб ядерным объектам Ирана, расположенным под землей. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social сообщил американский президент Дональд Трамп.
Более точный термин, отметил он, — это уничтожение.
Наибольшие разрушения были нанесены гораздо ниже уровня земли, добавил хозяин Белого дома.
Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что ВС США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Тегеран должен согласиться на мир, заявил Трамп.
С 13 июня Израиль ежедневно наносит удары по Ирану в рамках операции, направленной против иранской ядерной программы.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что после удара США Россия может поставить Ирану ядерный боекомплект.