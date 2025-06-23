Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов в Иране

ВС США нанесли максимальный ущерб ядерным объектам Ирана, расположенным под землей. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social сообщил американский президент Дональд Трамп.

Более точный термин, отметил он, — это уничтожение.

Наибольшие разрушения были нанесены гораздо ниже уровня земли, добавил хозяин Белого дома.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что ВС США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Тегеран должен согласиться на мир, заявил Трамп.

С 13 июня Израиль ежедневно наносит удары по Ирану в рамках операции, направленной против иранской ядерной программы.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что после удара США Россия может поставить Ирану ядерный боекомплект.