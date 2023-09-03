На Западе развеяли «надуманные» планы по вступлению Украины в НАТО
Фото: [Zuma\TASS]
Планы по вступлению Украины в состав НАТО взамен на выдачу территорий России не имеют оснований на реализацию. Соответствующее заявление сделал исследователь норвежских ВВС Ларс Педер Хага, его слова передает местное издание NRK.
Эксперт назвал подобное развитие событий «надуманным». В то же время, он не отрицает вероятности прекращения конфликта с помощью соглашения о прекращении огня. Он подчеркнул, что в таком случае, отвоеванные территории останутся у России, и отбить их будет крайне непросто для Украины.
Эксперт объяснил, что считает план со сдачей территорий в обмен на членство в НАТО нереалистичным, потому что он требует соглашения не только от двух сторон конфликта, но и от 30 членов Североатлантического альянса.
Недавно газета Verdens Gang сообщала о том, что глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен не исключает вероятности членства Украины в альянсе взамен на выдачу территорий России. Он сообщил, что дискуссии об этом уже ведутся, а вопрос уже был поднят ранее.
Некоторое время спустя, он назвал эту информацию ошибочной.