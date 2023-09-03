На Западе развеяли «надуманные» планы по вступлению Украины в НАТО

Планы по вступлению Украины в состав НАТО взамен на выдачу территорий России не имеют оснований на реализацию. Соответствующее заявление сделал исследователь норвежских ВВС Ларс Педер Хага, его слова передает местное издание NRK .

Эксперт назвал подобное развитие событий «надуманным». В то же время, он не отрицает вероятности прекращения конфликта с помощью соглашения о прекращении огня. Он подчеркнул, что в таком случае, отвоеванные территории останутся у России, и отбить их будет крайне непросто для Украины.

Эксперт объяснил, что считает план со сдачей территорий в обмен на членство в НАТО нереалистичным, потому что он требует соглашения не только от двух сторон конфликта, но и от 30 членов Североатлантического альянса.

Недавно газета Verdens Gang сообщала о том, что глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен не исключает вероятности членства Украины в альянсе взамен на выдачу территорий России. Он сообщил, что дискуссии об этом уже ведутся, а вопрос уже был поднят ранее.

Некоторое время спустя, он назвал эту информацию ошибочной.