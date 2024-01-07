Британский аналитик Александр Меркурис признал, что Украина не имеет военных преимуществ, хотя пытается замаскировать потери живой силы и техники.

Атаки на военные объекты Украины 29 декабря и 2 января называют «совершенно опустошительными». Была уничтожена важная техника, инфраструктура и остановлена работа предприятий, которые могли помочь ВСУ, передает канал The Duran.

«Очевидно, что американцы и украинцы, а также их западные союзники шокированы этими ударами. Есть большое количество данных о том, что результатом их стало уничтожение как минимум двух батарей ЗРК Patriot», — отметил эксперт.

Особенно тяжело теперь промышленным предприятиям Киева, которые играли важную роль для ВСУ. По словам Меркуриса, Россия в краткие сроки лишила противника стратегических объектов. Например, удары пришлись на ВПК, аэродромы военных, арсеналы и позиции украинских бойцов.