На Западе спрогнозировали, что Трамп отложит санкции против РФ ради давления на Европу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока отложит введение новых санкций в отношении России. Вместо этого он будет и дальше давить на Европу, такое заявление сделал Джон Миршаймер, профессор университета в Чикаго. Его точка зрения появилась на YouTube-канале Deep Dive.

По утверждению эксперта, Трамп отлично понимает бесперспективность новых вторичных санкций в отношении РФ. При этом он требует от ЕС, чтобы тот ввел такие санкции.

«Он хочет этого, думая, что европейцы достаточно глупы, чтобы принять это», — указал профессор.

Миршаймер добавил, что все эти шаги глава Белого дома принимает ради унижения европейцев. Трамп считает, что мнение Евросоюза не стоит принимать в расчет, и делает все, чтобы отодвинуть Европу на задворки геополитики. Все это приведет к углублению раскола между ЕС и США.

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность в том, что трехсторонний саммит с участием глав России и Украины может быть организован в обозримом будущем. Он подчеркнул, что вопрос будет урегулирован в любом случае, однако не стал раскрывать конкретных деталей предстоящих переговоров.