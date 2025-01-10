Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выступил с критикой в адрес главы дипломатии ЕС Каи Каллас после ее заявления о России.

В своем комментарии в социальной сети X он выразил несогласие с логикой высказывания Каллас, отметив очевидные противоречия.

Ранее Каллас заявила, что сильная Россия не соответствует интересам США. Дизен обратил внимание на изменчивую риторику относительно возможностей Москвы. Он подчеркнул, что на Западе Россия то представляется слабой, то вдруг становится мощной угрозой, сравнимой с Китаем или даже Соединенными Штатами.

Профессор провел историческую параллель, упомянув еврейского писателя, пережившего Холокост. Дизен напомнил о том, как Гитлер одновременно высмеивал евреев как слабых, но при этом считал их угрожающей силой для цивилизации.

В конце 2023 года Каллас также заявляла о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Она призывала страны Евросоюза увеличить инвестиции в оборону, обосновывая это необходимостью противостоять угрозам.

Российские дипломаты не раз задавали вопросы о согласованности западной политики в отношении Москвы, а также об объективности риторики, которая часто содержит противоречивые посылы.

Ранее стало известно о том, что на Украине удивились затягиванию встречи Путина и Трампа.