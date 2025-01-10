На Украине удивились затягиванию встречи Путина и Трампа

Диана Панченко, журналистка из Украины, выразила недоумение по поводу длительного отсутствия встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В своём посте в социальной сети X она задалась вопросом о причинах трёхлетней паузы в диалоге между лидерами.

Поводом для комментария стало недавнее заявление Трампа о том, что Путин якобы хочет с ним встретиться, и что уже ведётся работа по организации такой встречи. Впрочем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что слова Трампа были лишь ответом на гипотетический вопрос журналистов.

Тема возможной встречи двух лидеров привлекает особое внимание на фоне предвыборных обещаний Трампа урегулировать украинский конфликт. Бывший президент США неоднократно заявлял о своей способности решить эту проблему «за один день», хотя в Москве считают такой подход чрезмерно упрощённым.

В декабре президент России на прямой линии подтвердил свою готовность к диалогу с Трампом, отметив, что у них будет достаточно тем для обсуждения, если встреча состоится.

Ранее стало известно о том, что Зеленский сделал попытку привлечь бизнес из Европы на Украину за счет замороженных активов РФ.