На Западе восхищены новой стратегией России на Украине

ВС РФ адаптировались к новым стратегиям ведения войны и научились успешно выводить из строя украинские истребители при помощи БПЛА. Соответствующее заявление сделал обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Как сообщает автор, российские дроны бьют наверняка, несмотря на то, что цели находятся на приличном от них расстоянии. По информации обозревателя, за последние 8 дней, российские ВС поразили военные аэродромы как на юге, так и на западе Украины.

Недавно СМИ опубликовали кадры поражения МиГ-29 на аэродроме возле Кривого Рога. В материале отмечалось, что российское Минобороны опубликовало 3 видео с подтверждением поражения украинской техники.

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что цели поражаются при помощи нового отечественного дрона «Ланцет». Он заявил, что у вражеских ПВО нет шансов против него, так как техника движется слишком низко для них.