Ранее издание Politico сообщило об увольнении помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лоры Купер. Отмечалось, что она покинула свой пост сразу после Нового года.

Российская сторона не раз заявляла, что поставки оружия Украине усложняют мирное урегулирование конфликта. Кремль подчеркивал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада негативно сказывается на возможностях проведения мирных переговоров и нахождения долгосрочного решения кризиса.

Президент России Владимир Путин ранее вновь предложил мирное урегулирование конфликта. Он заявил о готовности Москвы к прекращению огня и началу диалога, однако при условии вывода украинских войск с территории новых регионов РФ. В числе требований также фигурируют отказ Киева от стремления вступить в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, а также принятие нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Путин также акцентировал внимание на необходимости отмены международных санкций против России.

Ранее сообщалось, что Пентагон отметил нежелание президента РФ Владимира Путина уступать Украине.