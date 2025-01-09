В Пентагоне заявили о нежелании Путина уступать Украине

В Пентагоне заявили, что Украина должна обладать сильной позицией на переговорах с Россией, чтобы ее требования были восприняты всерьез президентом Владимиром Путиным, передает РБК.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США, выступая на брифинге, подчеркнул, что, чем больше успехов Украина добьется на поле боя, тем больше внимания российский лидер будет уделять ее интересам.

«Мы считаем, что господин Путин не из тех, кто уступает то, что не должен уступать», — сказал чиновник.

В ближайшие месяцы ожидаются активные переговоры по украинскому вопросу. Избранный президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду, что эти переговоры могут состояться в течение полугода. Будущая администрация президента уже готовит пакет помощи Украине на сумму $500 млн.

Специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что новая администрация не собирается идти на уступки Москве, однако стремится к скорейшему урегулированию конфликта. Он призвал к конструктивному диалогу с Россией, подчеркивая необходимость поддержки Украины на международной арене.

19 декабря 2024 года российский президент заявил, что Россия готова вести диалог по Украине без предварительных условий, однако на основе достигнутых стамбульских соглашений и реальностей, существующих на месте.

Ранее Пентагон раскрыл планы по выделению военной помощи ВСУ до 2027 года.