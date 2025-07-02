На Западе заговорили об отказе США от участия в конфликте на Украине

Накануне СМИ сообщили, что Белый дом принял решение приостановить поставку ключевого оружия и важных боеприпасов Киеву. Это решение телеканалу NBC News подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, объяснив его обеспечением собственных интересов США, которые являются приоритетнее Украины.

«Сигнал, кажется, ясен — Вашингтон отстраняется от этой войны», — говорится в публикации издания.

По информации источников, Пентагон приостановил передачу Киеву десятков ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, несколько тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, свыше 250 снарядов для системы залпового огня GMLRS, а также десятки ракет класса «земля-воздух» Stinger и «воздух-воздух» AIM и гранатометы.

Москва не раз выражала протест в связи с поставками Украине западного оружия, военной техники и боеприпасов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров регулярно отмечал, что накачивание Киева иностранным оружием отдаляет Украину от мирного разрешения конфликта.

Ранее в офисе президента Украины прокомментировали информацию о приостановке поставок оружия Киеву.