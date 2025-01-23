На Западе захотели отправить военный контингент на помощь Украине

Газета Financial Times сообщила , что страны Европейского союза рассматривают возможность отправки военного контингента на Украину в случае нехватки финансовых ресурсов для поддержки Вооруженных сил Украины.

Источники газеты сообщают, что европейские партнеры планируют обсудить данное предложение с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на неформальной встрече ЕС, запланированной на февраль. На данный момент поддержку этой инициативы выразили только страны Прибалтики.

Согласно информационной сводке от FT, украинское руководство полагает, что союзники могут направить на территорию Украины около 40-50 тыс. военнослужащих для усиления безопасности на границе в рамках потенциального мирного разрешения конфликта.

Эксперт НАТО Камиль Гранд оценивает, что указанный контингент позволит избежать легкой уязвимости и не потребует срочной помощи. Он считает, что такой военный контингент можно сформировать в коалиции с участием Великобритании, Франции, Нидерландов и стран Балтики и Северной Европы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила о продолжении поддержки Украины со стороны Евросоюза.