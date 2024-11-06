Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты, будучи вовлеченными в конфликт вокруг Украины как напрямую, так и косвенно, имеют возможность оперативно его завершить.

Об этом пишет ТАСС. Он подчеркнул, что важным фактором является завершение выборов в Америке, поскольку во время предвыборной кампании одни говорили о войне, а другие - о мире и скором его установлении.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что если кто-то действительно может что-то изменить в сложившейся ситуации, то это следует приветствовать. Однако, по его мнению, если это лишь предвыборные обещания, поэтому нельзя относиться к этому как к чему-то незыблемому.

Таким образом, Песков фактически возложил ответственность на США, которые, по его мнению, могли бы быстро разрешить конфликт на Украине, но пока не спешат это делать.

Ранее стало известно о том, что в Раде призвали Трампа помочь завершить конфликт на Украине.