Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог получить требуемую поддержку от западных «партнеров» на прошедшем в Канаде саммите G7, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что Зеленский покинул саммит «Большой семерки» сразу после того, как из Канады улетел президент США Дональд Трамп. Американский лидер покинул саммит за день до его окончания, объяснив свое решение «более важными делами», связанными с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Таким образом, встреча Трампа и Зеленского в рамках саммита в Канаде так и не состоялась, хотя стороны анонсировали ее.

Саммит G7 прошел с 16 по 17 июня в канадском Кананаскисе, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. Канаду для участия в нем посетили главы Германии, Великобритании, Франции, Италии, Японии, самой страны-организатора, США, а также представители Европейского союза (ЕС).

Ранее портал InfoBRICS сообщил, что конфликт Израиля и Ирана заставит главу киевского режима Владимира Зеленского честно вести переговоры.