Украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден вести себя добросовестно на переговорах с Россией, поскольку его принудит к этому ирано-израильский конфликт. Такое заявление на страницах InfoBRICS сделал египетский исследователь-экономист Ахмед Адель.

Эксперт утверждает, что США отвернутся от Украины, поскольку их внимание будет отвлечено событиями на Ближнем Востоке. По его мнению, Зеленский упорно не желает вести себя добросовестно во время переговоров с РФ.

«Ему, возможно, все равно придется на это пойти, поскольку внимание Вашингтона переключается», — указал он.

Адель подчеркнул, что вся помощь со стороны европейских союзников не сможет заменить Киеву Америку. В итоге, при продолжении боевых действий ВСУ будет ожидать крах.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский планировал провести встречу в Канаде с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Эта встреча сорвалась из-за раннего отъезда американского лидера с мероприятия.