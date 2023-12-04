На Западе заметили пропажу оптимизма у Зеленского

Во властях Украины произошли явные перемены, среди которых, в первую очередь видно смену настроя президента страны Владимира Зеленского: его прежний оптимизм бесследно исчез после того, как контрнаступление украинских ВС оказалось провальным. Об этом сообщил французский телевизионный канал TV5Monde в своем сюжете, опубликованном на видеохостинге YouTube.

Журналисты напомнили, что в конце прошлого года Зеленский обещал своему народу победу в текущем. Как отмечают СМИ, прошел почти полный год, и теперь украинскому президенту стоит смотреть на объективную правду: контрнаступление не добилось каких-либо результатов.

Более того, на телеканале отметили появившиеся в Киеве признаки раскола. Они напомнили о требовании депутата Марьяны Безуглой об отставке главкома украинских ВС Валерия Залужного, которого она обвинила в отсутствии плана. Такое же заявление в сторону Залужного делал и близкий президенту депутат Давид Арахамия, отметили журналисты.

Несмотря на то, что президентский офис дистанцируется от подобных слов, отношения Зеленского и Залужного стремительно «остывают», заявили в сюжете. На фоне всех этих событий, становятся видны определенные перемены в верхушке Украины, и в первую очередь это видно по настрою лидера: от оптимизма не осталось и следа, заключили журналисты.