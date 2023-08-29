Мира не получится достигнуть до тех пор, пока Владимир Зеленский занимает пост президента Украины. Соответствующее заявление сделал обозреватель итальянской газеты Fatto Quotidiano Анджело д’Орси.

В своем материале он заявил, что Зеленский является главным препятствием на пути к миру и выразил уверенность в том, что заключить мир не получится до тех пор, пока он руководит Украиной. Обозреватель также выразил опасения, что в связи с этим, конфликт может затянуться на очень долгий срок.

Он также подчеркнул, что многие западные политики рассчитывают на то, что в украинском правительстве вскоре произойдут «резкие перемены», после которого Зеленский будет смещен с поста, и от него останутся только воспоминания.

Недавно бывший аналитик из ЦРУ Ларри Джонсон заявлял о том, что Зеленский рискует быть свергнутым или убитым на фоне своего нежелания садиться за стол переговоров.