Набиуллина: отток капитала стал фактором ослабления рубля, но не самым значимым

Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, с чем связано ослабление рубля на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора 15 сентября.

По ее словам, одной из причин стал отток капитала из России, однако она является не самой значимой. Набиуллина отметила, что за 8 месяцев 2023 года он составил 28,6 млрд долларов против 195,1 млрд в 2022 году. Ее цитируют РИА Новости.

«И отток капитала, тоже об этом есть частые вопросы, насколько отток капитала был фактором ослабления курса. Действительно, это один из факторов, но, на наш взгляд, не самый значимый. Тем более, что отток капитала в этом году был сильно меньше, чем в прошлом году», – сказала глава Центробанка.

В пятницу, 15 сентября, Центробанк принял решение повысить ключевую ставку с 12% по 13% годовых. Это произошло после того, как стоимость одного рубля преодолела отметку в 100 долларов.

15 августа ЦБ РФ поднимал эту ставку с 8,5% до 13% годовых. В июле регулятор поднимал ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых.

Набиуллина ранее сообщила, что меры по повышению ставки связаны с ослаблением рубля. Также такие меры связаны с намерением сохранить уровень инфляции в 2024 году на уровне 4%.

Ключевая ставка ЦБ РФ – это минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам. Получив его, они устанавливают свой процент для клиентов, который выше процента Центробанка.