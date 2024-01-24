Наблюдатели из более чем ста стран будут работать на выборах президента России

От 500 до 1000 наблюдателей из более чем ста государств и как минимум из 13-15 международных организаций будут работать на выборах президента России. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, только от ЦИК были направлены приглашения в 95 стран. Это партнеры комиссии, с которыми налажено взаимодействие на двусторонней основе и в форматах международных электоральных организаций.

Памфилова отметила, что программа наблюдения охватит период с 14 по 18 марта. Международные наблюдатели смогут посетить те регионы страны, которые определят сами.