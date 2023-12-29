Начал работу официальный портал кандидата на должность президента России Владимира Путина

В работу запустили официальный портал кандидата на должность президента России Владимира Путина. Ознакомиться с ним можно по этой ссылке .

На портале можно найти последние новости о ходе кампании и ознакомиться с биографией кандидата. Также здесь представлены сведения о доверенных лицах, предвыборном штабе и региональных штабах.

Кроме того, на портале доступно видео о ключевых моментах кампании и представлена информация о самых значимых достижениях страны за последние несколько лет.